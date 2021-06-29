Фернандиньо рассказал, почему он решил остаться в "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Фернандиньо/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо поделился эмоциями от продления контракта с клубом до лета 2022 года.
"Я чувствую, что моя работа в "Манчестер Сити" еще не закончена. Поэтому я решил остаться. Я хочу помогать команде достичь тех целей, к которым она стремится. Я верю, что мы способны на это. "Манчестер Сити" еще есть куда расти. Я буду счастлив, если мне удастся проявлять себя в том же духе", - приводит слова Фернандиньо официальный сайт клуба.
36-летний Фернандиньо выступает за "Манчестер Сити" с 2013 года. Всего он провел за английский клуб 350 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 30 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18