Фернандиньо рассказал, почему он решил остаться в "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Фернандиньо/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо поделился эмоциями от продления контракта с клубом до лета 2022 года.

"Я чувствую, что моя работа в "Манчестер Сити" еще не закончена. Поэтому я решил остаться. Я хочу помогать команде достичь тех целей, к которым она стремится. Я верю, что мы способны на это. "Манчестер Сити" еще есть куда расти. Я буду счастлив, если мне удастся проявлять себя в том же духе", - приводит слова Фернандиньо официальный сайт клуба.

36-летний Фернандиньо выступает за "Манчестер Сити" с 2013 года. Всего он провел за английский клуб 350 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 30 результативных передач.

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