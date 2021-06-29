Фернандиньо рассказал, почему он решил остаться в "Манчестер Сити"

1 Теги манчестер ситифернандиньо

Фернандиньо рассказал, почему он решил остаться в "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Фернандиньо/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо поделился эмоциями от продления контракта с клубом до лета 2022 года.

"Я чувствую, что моя работа в "Манчестер Сити" еще не закончена. Поэтому я решил остаться. Я хочу помогать команде достичь тех целей, к которым она стремится. Я верю, что мы способны на это. "Манчестер Сити" еще есть куда расти. Я буду счастлив, если мне удастся проявлять себя в том же духе", - приводит слова Фернандиньо официальный сайт клуба.

36-летний Фернандиньо выступает за "Манчестер Сити" с 2013 года. Всего он провел за английский клуб 350 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 30 результативных передач.

Не пропустите: "Манчестер Сити" нашёл альтернативу Кейну в "Барселоне". | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Супер!Фернандиньо - великолепный опорник!Один из лучших в мире!Жаль,что Барса его прошляпила во времена его выступлений за Шахтёр!Хотя при симулянте Бускетсе это всё равно было бы невозможно!У нас в Барсе как?Берут в команду только крыс и ныряющих,а тех , кто не умеет ,научат в Ла-Масии и на тренировках!Как упасть всем,когда бутылка попадёт в одного,такое мы заучиваем наизусть до машинальных рефлексов!А Месси - главный заводила в таких моментах!https://www.youtube.com/watch?v=-1W5lh8-9Ls\\\Да!Visca El Catalunya!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Сочи" продлил контракты с шестью игроками

"Сочи" продлил контракты с шестью игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов