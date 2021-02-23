Фернандиньо рассказал, собирается ли входить в тренерский штаб Гвардиолы

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо отреагировал на информацию о предложении войти в тренерский штаб "горожан" во главе с Хосепом Гвардиолой.

"Я сосредоточен на команде и знаю, насколько партнёры нуждаются во мне. Но со своим будущим я намерен определиться только после завершения сезона. У меня уже было предложение стать сотрудником клуба. Мне льстит столь уважительное отношение, но всё-таки решение я отложил на лето", - приводит слова Фернандиньо Goal.com.

Напомним, что в июне истечёт контракт 35-летнего бразильца с манчестерским клубом.

Фернандиньо выступает за "Сити" с 2013 года, в текущем сезоне сыграл 21 матч, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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