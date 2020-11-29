Фернандиньо решил покинуть "Манчестер Сити"

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Фернандиньо решил покинуть "Манчестер Сити"

Бразильский полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо хочет покинуть клуб, сообщает Goal.

По сведениям издания, футболист не смог договориться с клубом о продлении контракта, который истекает летом 2021 года. "Манчестер Сити" не устроили финансовые требования игрока.

35-летний Фернандиньо выступает за "Манчестер Сити" с 2013 года. В нынешнем сезоне бразилец провел за английский клуб восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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