Фернандиньо рискует пропустить остаток сезона

Теги манчестер ситифернандиньотравмы

Фернандиньо рискует пропустить остаток сезона

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо травмировался во время перенесённого матча 31-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Бразильский хавбек получил повреждение колена в результате столкновения с Полем Погба.

Сроки восстановления 33-летнего футболиста будут определены по итогам медобследования, запланированного на сегодня.

По предварительным данным, Фернандиньо пропустит остаток текущего сезона.

В нынешней кампании в активе игрока 42 матча, 1 гол и 3 ассиста. Его контракт с "горожанами" истекает в 2020 году.

Не пропустите: "Манчестер Сити" установил исторический рекорд английского футбола. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Шесть игроков "Манчестер Сити" включены в символическую сборную АПЛ по версии PFA

Шесть игроков "Манчестер Сити" включены в символическую сборную АПЛ по версии PFA

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд Уотфорд 35 50
9 Эвертон Эвертон 35 49
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 35 37
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 35 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов