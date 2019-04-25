Фернандиньо рискует пропустить остаток сезона

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо травмировался во время перенесённого матча 31-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Бразильский хавбек получил повреждение колена в результате столкновения с Полем Погба.

Сроки восстановления 33-летнего футболиста будут определены по итогам медобследования, запланированного на сегодня.

По предварительным данным, Фернандиньо пропустит остаток текущего сезона.

В нынешней кампании в активе игрока 42 матча, 1 гол и 3 ассиста. Его контракт с "горожанами" истекает в 2020 году.

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