Фернандиньо: "Шахтер" – очень опасная команда с отличными игроками"

Теги манчестер ситифернандиньошахтер донецк

Фернандиньо: "Шахтер" – очень опасная команда с отличными игроками"Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо рассказал о том, чего ожидает от матча 2-го тура ЛЧ против донецкого "Шахтера", за который он выступал до переезда в Англию.

"Все мы знаем, что "Шахтер" играет в атакующий футбол. В составе донецкой команды много бразильцев. Каждый год "Шахтер" борется за чемпионский титул в своей стране, а потом с такими же целями выступает и в Лиге чемпионов.  

Мы должны хорошо подготовиться к этому матчу, ведь "Шахтер" – очень опасная команда с отличными игроками. Они любят играть в техничный футбол, во вторник будет отличный матч.

Мне будет приятно снова встретиться с моими бывшими одноклубниками и болельщиками, я провел отличное время в "Шахтере", - отметил бразилец. 

Напомним, что встреча пройдет сегодня, 26 сентября.

Читайте: За лидерство группы F: "Манчестер Сити" принимает донецкий "Шахтер" | http://soccernews.ru

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