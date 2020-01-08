Фернандиньо, скорее всего, останется в "Манчестер Сити"

Бразильский полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо сообщил, что он ведет переговоры о продлении контракта с клубом.

"Мы ведем переговоры. Я приближаюсь к тому, чтобы выполнить те пункты контракта, которые позволят продлить его автоматически. Я хочу остаться и клуб также намерен меня сохранить", - приводит слова Фернандиньо ESPN.

Стоит отметить, что в этом сезоне бразилец нередко играет на позиции центрального защитника, подменяя травмированного Эмерика Лапорта.

В нынешнем сезоне 34-летний Фернандиньо провел за "Манчестер Сити" 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Только один игрок "Манчестер Сити" зарабатывает меньше, чем Зинченко. | http://soccernews.ru