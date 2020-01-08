Фернандиньо, скорее всего, останется в "Манчестер Сити"

1 Теги манчестер ситифернандиньо

Фернандиньо, скорее всего, останется в "Манчестер Сити"

Бразильский полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо сообщил, что он ведет переговоры о продлении контракта с клубом.

"Мы ведем переговоры. Я приближаюсь к тому, чтобы выполнить те пункты контракта, которые позволят продлить его автоматически. Я хочу остаться и клуб также намерен меня сохранить", - приводит слова Фернандиньо ESPN.

Стоит отметить, что в этом сезоне бразилец нередко играет на позиции центрального защитника, подменяя травмированного Эмерика Лапорта.

В нынешнем сезоне 34-летний Фернандиньо провел за "Манчестер Сити" 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Только один игрок "Манчестер Сити" зарабатывает меньше, чем Зинченко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Классный игрок.Мне нравится.

Ответить

главное

Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов

Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов