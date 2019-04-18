Фернандиньо: "##### VAR!"

Хавбек "Манчестер Сити" Фернандиньо был разгневан в связи с вылетом своей команды из Лиги Чемпионов.

"Горожане" попрощались с турниром по итогам противостояния с "Тоттенхэмом".

Манкунианцы уступили в двухматчевой дуэли из-за правила выездного гола. При этом они забили нужный для выхода в 1/2 финала мяч на 93-й минуте, но его отменили после просмотра видеоповтора.

"##### (нафиг) VAR!" - коротко прокомментировал исход встречи бразилец.

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