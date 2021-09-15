Фернандиньо высказался о несостоявшемся переходе Роналду в "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо прокомментировал несостоявшийся трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду, который в итоге перешел в "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Сити" имел большие шансы на трансфер Роналду. Его агент приезжал в клуб, чтобы продлить контракты Эдерсона и Диаша, а также чтобы узнать ситуацию с Бернарду Силвой и Канселу.

Я думаю, что ожидания от трансфера Роналду повышали шансы на его переход в "Манчестер Сити". Конечно, эта ситуация повлияла на команду и болельщиков. В итоге ничего не вышло. Роналду не перешел в "Манчестер Сити" и отправился в красную часть города. Жизнь продолжается", - приводит слова Фернандиньо ESPN.

Напомним, что "Манчестер Сити" купил 36-летнего Роналду у "Ювентуса" за 15 миллионов евро.

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