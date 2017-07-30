Фернандо близок к переходу в "Галатасарай"

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Фернандо близок к переходу в "Галатасарай"

Хавбек "Манчестер Сити" Фернандо продолжит карьеру в "Галатасарае", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, турецкий клуб объявит о подписании 30-летнего бразильца в течение следующей недели. Сумма трансфера составит пять миллионов евро.

Фернандо выступал за "Манчестер Сити" с 2014 года, сыграл 102 матча и забил 4 гола.

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3 Фенербахче 34 64
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8 Генчлербирлиги 34 46
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