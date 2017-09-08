Фернандо: "Для соперников "Спартака" нет ничего важнее, чем переиграть чемпиона"
Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо признает, что команда неудачно начала сезон.
"Выходные пришлись как нельзя кстати. Надо было привести мысли в порядок, да и организму дать небольшую передышку, чтобы он восстановился. Летал с семьей в Турцию. Хорошо отдохнул и с новыми силами вернулся к работе. Думаю, пауза в чемпионате всем ребятам пойдет на пользу – поможет собраться, чтобы вновь побеждать и отстоять титул.
Первые месяцы чемпионата были непростыми. С другой стороны, нам никто и не обещал, что будет легко. К тому же в этом сезоне соперники играют против нас с удвоенной яростью, борются до конца. Кажется, что для них нет ничего важнее, чем переиграть чемпиона. Но я верю в Бога и упорную работу. Только они помогут преодолеть все трудности. Поэтому сейчас надо много трудиться, чтобы снова побеждать и приносить радость болельщикам и самим себе", - приводит слова Фернандо официальный сайт клуба.
В этом сезоне 25-летний Фернандо провел за "Спартак" 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
В 9-м туре "Спартак" на своем поле сыграет с "Рубином". Матч состоится 9 сентября и начнется в 19.00 мск.
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