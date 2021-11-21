Фернандо готов вернуться в Россию
Фото: инстаграм Фернандо/Автор неизвестен
Бывший хавбек московского "Спартака" Фернандо готов осуществить свое в Россию, сообщает его агент Матеус де Фария.
"Конечно, Фернандо заинтересован вернуться в Россию в случае достойного предложения. Он точно вернется к футболу этой зимой — и это правильно. Он в хорошей форме, тренируется каждый день — очень силен.
Мы анализируем сейчас лучшее направление для него. Какой вариант его устроит в России? Любой клуб с хорошим проектом, не обязательно топ-5", — сказал Де Фария для Sport24.
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