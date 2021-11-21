Фернандо готов вернуться в Россию

Фото: инстаграм Фернандо/Автор неизвестен

Бывший хавбек московского "Спартака" Фернандо готов осуществить свое в Россию, сообщает его агент Матеус де Фария.



"Конечно, Фернандо заинтересован вернуться в Россию в случае достойного предложения. Он точно вернется к футболу этой зимой — и это правильно. Он в хорошей форме, тренируется каждый день — очень силен.

Мы анализируем сейчас лучшее направление для него. Какой вариант его устроит в России? Любой клуб с хорошим проектом, не обязательно топ-5", — сказал Де Фария для Sport24.

Также не пропустите: Бускетс поделился впечатлениями от победы над "Эспаньолом". | http://soccernews.ru