Фернандо хочет вернуться в "Спартак"

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Фернандо хочет вернуться в "Спартак"

Фото "Чемпионат" / Александр Мысякин

Матеус Де Фария, агент полузащитника "Бейджин Гуоан" Фернандо, рассказал о желании своего клиента снова выступать за московский "Спартак".

Бразилец защищал цвета "красно-белых" с 2016 по 2019 год, сыграл 98 матчей, забил 12 голов и сделал 10 ассистов.

"Фернандо хочет однажды вернуться в "Спартак". Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и "Спартак". Мы были бы счастливы вернуться", - сказал агент.

Неизвестно, до какого срока Фернандо связан контрактом с "Бейджин Гуоан". Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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