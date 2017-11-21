Фернандо: "Концентрация должна быть одинаковый с первой до последней минуты"



Полузащитник "Спартака" Фернандо разочарован ничьей с "Марибором" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Это тяжело объяснить. Мы весь матч превосходили соперника. Искали гол и забили за 10 минут до конца матча. Увы, пропустили в самом конце. Вещь, которая случалась с нами и в других встречах. В конце мы немного подустали, но ровно так же, как и соперник. Концентрация должна быть одинаковый с первой до последней минуты. "Марибор" играл от обороны, как многие клубы РФПЛ. Мы владели мячом и контролировали игру. У нас были возможности забивать 2-3 гола. Чего не хватило? Мне кажется, мы играли хорошо. Немного не повезло. Нет времени сожалеть, нужно делать выводы и готовиться к понедельнику", - приводят слова Фернандо российские СМИ.

Следующий матч "Спартак" сыграет 27 ноября с "Зенитом" в 18-м туре чемпионата России.

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