Фернандо: "Концентрация должна быть одинаковый с первой до последней минуты"

Теги спартак москвафернандо лукас мартинсмарибор

Фернандо: "Концентрация должна быть одинаковый с первой до последней минуты"
Полузащитник "Спартака" Фернандо разочарован ничьей с "Марибором" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Это тяжело объяснить. Мы весь матч превосходили соперника. Искали гол и забили за 10 минут до конца матча. Увы, пропустили в самом конце. Вещь, которая случалась с нами и в других встречах. В конце мы немного подустали, но ровно так же, как и соперник. Концентрация должна быть одинаковый с первой до последней минуты. "Марибор" играл от обороны, как многие клубы РФПЛ. Мы владели мячом и контролировали игру. У нас были возможности забивать 2-3 гола. Чего не хватило? Мне кажется, мы играли хорошо. Немного не повезло. Нет времени сожалеть, нужно делать выводы и готовиться к понедельнику", - приводят слова Фернандо российские СМИ.

Следующий матч "Спартак" сыграет 27 ноября с "Зенитом" в 18-м туре чемпионата России.

Не пропустите: Ребров: "Ничего не поменялось, все равно нужно побеждать "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 5 9
2 Севилья 5 8
3 Спартак Москва 5 6
4 Марибор 5 2
Группа F М О
1 Манчестер Сити 5 15
2 Шахтер Донецк 5 9
3 Наполи 5 6
4 Фейеноорд 5 0
Группа G М О
1 Бешикташ 5 11
2 Порту 5 7
3 РБ Лейпциг 5 7
4 Монако 5 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 5 13
2 Реал Мадрид 5 10
3 Боруссия Дортмунд 5 2
4 АПОЭЛ 5 2
Полная таблица

топ-5 тегов