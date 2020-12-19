Фернандо Льоренте близок к переходу из "Наполи" в другой клуб Серии А

Испанский нападающий неаполитанского "Наполи" Фернандо Льоренте покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sport Italia.

По сведениям издания, футболист станет игроком "Сампдории". Форвард перейдет в генуэзский клуб на правах аренды.

В нынешнем сезоне 35-летний Льоренте не провел за "Наполи" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Ранее испанец играл за "Атлетик", "Ювентус", "Севилью", "Суонси" и "Тоттенхэм".

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