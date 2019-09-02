Фернандо Льоренте перешёл в "Наполи"
Испанский форвард Фернандо Льоренте стал игроком "Наполи", об этом сообщил президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис.
34-летний футболист присоединился к неаполитанцам на правах свободного агента и заключил контракт, рассчитанный, предположительно, до лета 2021 года.
Последним местом работы нападающего был лондонский "Тоттенхэм", в котором он провёл два сезона.
Рыночная стоимость Льоренте оценивается в 3,5 миллиона евро.
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