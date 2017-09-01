Фернандо Льоренте перешел в "Тоттенхэм"

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Фернандо Льоренте перешел в "Тоттенхэм"

Испанский нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте стал игроком "Тоттенхэма", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составила 17 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с лондонским клубом до лета 2019 года. В борьбе за форварда "шпоры" сумели опередить "Челси".

32-летний Льоренте выступал за "Суонси" с 2016 года, провел за клуб 35 матчей и забил 15 голов. Ранее играл за "Атлетик", "Ювентус" и "Севилью". За сборную Испании сыграл 24 матча и забил 7 голов. Трехкратный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, двукратный обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги Европы, чемпион мира, чемпион Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

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