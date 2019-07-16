Фернандо может перейти в клуб Серии А
Генуэзский "Дженоа" хочет купить бразильского полузащитника "Спартака" Лукаса Фернандо, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, в данный момент клубы ведут активные переговоры. Решение о трансфере может быть принято в ближайшие дни.
27-летний Фернандо перешел в "Спартак" летом 2016 года из другого генуэзского клуба "Сампдория" за 12,5 миллионов евро. Всего за московский клуб он провел 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2021 года.
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|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
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|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
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|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17