Фернандо может перейти в клуб Серии А

Генуэзский "Дженоа" хочет купить бразильского полузащитника "Спартака" Лукаса Фернандо, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, в данный момент клубы ведут активные переговоры. Решение о трансфере может быть принято в ближайшие дни.

27-летний Фернандо перешел в "Спартак" летом 2016 года из другого генуэзского клуба "Сампдория" за 12,5 миллионов евро. Всего за московский клуб он провел 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2021 года.

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