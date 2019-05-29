Фернандо может покинуть "Спартак" и перейти в английский клуб

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Фернандо может покинуть "Спартак" и перейти в английский клуб

Бразильский полузащитник "Спартака" Лукас Фернандо может перебраться в Англию, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, агент футболиста в данный момент ведет переговоры с представителями одного из английским клубом. Сумма возможного трансфера не разглашается.

27-летний Фернандо выступает за "Спартак" с 2016 года. Всего за "красно-белых" он провел 95 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2021 года.

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