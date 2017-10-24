Фернандо: "На моей позиции в сборной Бразилии большая конкуренция, но все возможно"

Полузащитник "Спартака" Фернандо оценил свои шансы попасть в сборную Бразилии.

"На моей позиции большая конкуренция. Есть ребята из чемпионата Англии, Испании. Но в то же время я вижу, что тренер контактирует с Жулиану, играющим в Турции, с Тайсоном, выступающим на Украине. Значит, все возможно", - приводят слова Фернандо российские СМИ.

Стоит отметить, что хавбек ранее вызывался в бразильскую сборную в 2012-2013 годах и сыграл за нее 8 матчей.

В этом сезоне 25-летний Фернандо провел за "Спартак" 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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