Фернандо: "О карьере в китайской лиге еще не думал"
Полузащитник московского "Спартака" Фернандо высказался о своих приоритетах на ближайшее будущее.
"Не звали ли Халк и Оскар в Китай? Пока нет! Сейчас мой приоритет - "Спартак", а о карьере в китайской лиге я еще не думал", - приводит слова 25-летнего хавбека "красно-белых" СЭ.
Напомним, "Спартак" близок к подписанию бека "Наполи". | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Челси" в серии пенальти вырывает у "Норвича" путевку в 1/16 финала Кубка Англии
-
"Эспаньол" нанес "Барселоне" первое поражение в сезоне
-
Драма в Мадриде: "Севилья" вырывает победу у "Атлетико"
-
Официально: "Эвертон" подписал Уолкотта
-
Вот так бы выглядела сегодняшняя "Бока Хуниорс", не продавай она своих лидеров
Лента новостей
-
В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"
-
"Челси" - "Норвич" - 1:1, по пен. - 5:3 (обзор)
-
"Челси" в серии пенальти вырывает у "Норвича" путевку в 1/16 финала Кубка Англии
-
"Барселона" и "Реал" поборются за вингера "Валенсии"
-
ПСЖ - "Дижон" - 8:0 (обзор)
-
"Эспаньол" - "Барселона" - 1:0 (обзор)
-
"Эспаньол" нанес "Барселоне" первое поражение в сезоне
-
"4+2" Неймара по системе "гол+пас" помогли ПСЖ уничтожить "Дижон"
-
"Суонси" и "Уиган" вышли в 1/16 финала кубка Англии
-
Хамес: "Зидан был моим кумиром"
-
"Зенит" назван самым прибыльным клубом Европы
-
Английский гранд может вернуть Джеко в Премьер-Лигу
-
Агент Обамеянга находится в Лондоне
-
Бэйл контактирует с грандом из АПЛ
-
Итоговый клубный рейтинг 2017-го года от IFFHS: "Реал" - первый, "Зенит" - лучший из российских клубов
-
Перес ищет варианты для расставания с Роналду
-
Испанская пресса назвала сумму, в которую "Реалу" может обойтись трансфер Кейна
-
"Валенсия" - "Алавес" - 2:1 (обзор)
-
"Генгам" - "Лион" - 0:2 (обзор)
-
Драма в Мадриде: "Севилья" вырывает победу у "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Hebei CFFC
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30