Фернандо: "О карьере в китайской лиге еще не думал"

Полузащитник московского "Спартака" Фернандо высказался о своих приоритетах на ближайшее будущее.

"Не звали ли Халк и Оскар в Китай? Пока нет! Сейчас мой приоритет - "Спартак", а о карьере в китайской лиге я еще не думал", - приводит слова 25-летнего хавбека "красно-белых" СЭ.

Напомним, "Спартак" близок к подписанию бека "Наполи". | soccernews.ru