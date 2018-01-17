Фернандо: "О карьере в китайской лиге еще не думал"

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Фернандо: "О карьере в китайской лиге еще не думал"Полузащитник московского "Спартака" Фернандо высказался о своих приоритетах на ближайшее будущее.

"Не звали ли Халк и Оскар в Китай? Пока нет! Сейчас мой приоритет - "Спартак", а о карьере в китайской лиге я еще не думал", - приводит слова 25-летнего хавбека "красно-белых" СЭ.

Напомним, "Спартак" близок к подписанию бека "Наполи". | soccernews.ru

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