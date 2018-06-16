Фернандо Педро стал игроком "Шахтёра"

"Шахтёр" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Палмейраса" Фернандо Педро.

Сумма сделки пока не разглашается. По информации СМИ, трансфер 19-летнего футболиста обошёлся "горнякам" в 5,5 миллионов евро.

Отметим, что Педро успел сыграть за основную команду "Палмейраса" всего 2 матча, в которых забил 1 гол.

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