Фернандо Режес близок к переходу в "Галатасарай"

Бразильский полузащитник "Манчестер Сити" Фернандо Режес перейдет в "Галатасарай", сообщает официальный твиттер клуба.

Клубы уже обо всем договорились. Футболист прилетел в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование.

30-летний Фернандо выступает за "Манчестер Сити" с 2014 года, провел за клуб 101 матч и забил 4 гола.

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