Фернандо Риксен подчеркнул, что не собирается делать эвтаназию

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Фернандо Риксен подчеркнул, что не собирается делать эвтаназию

Экс-игрок "Зенита" Фернандо Риксен вчера, 10 июня, объявил о том, что устраивает прощальный вечер. Сегодня, 11 июня, он уточнил, что не собирается подвергать себя процедуре эвтаназии.

"Хочу уточнить, что 28 июня будет мое последнее публичное выступление. В общем, я не собираюсь делать это моим последним днем жизни", - приводит слова Риксена автор биографии Риксена Винсент де Врей в своем твиттере.

Благотворительный вечер состоится в GoGlasgow Urban Hotel и билет на него будет стоить 75 евро. Отметим, что все деньги пойдут в фонд, который занимается поиском лечения от БАС.

Риксен защищал цвета "Зенита" с 2006 по 2009 год. В составе клуба он становился чемпионом России, обладателем суперкубка страны, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.

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