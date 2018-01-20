Фернандо: "С расизмом в России я сталкивался"
Полузащитник "Спартака" Фернандо рассказал о случаях расизма в России.
"С расизмом сталкивался. В России случались моменты, когда я приезжаю куда-то и понимаю, что на меня смотрят как-то странно, что я отличаюсь. От этого становится некомфортно. Не назову эти случаи прямым проявлением расизма, но я понимал: что-то идёт не так. И всё равно я стараюсь не форсировать эту тему, не жалуюсь, не раскручиваю из этого скандал.
Что касается фразы Джикии о тающих шоколадках, то, на мой взгляд, эту тему давно пора закрыть. Это шутка, которая должна была остаться внутри коллектива. Но так вышло, что она просочилась наружу. "Спартак" – одна большая семья, здесь каждый может подшутить друг над другом, и все понимают эти шутки. Больше продолжать разговор об этом смысла нет.
Травма Джикии — это, конечно, большая потеря. Грустно не видеть его на футбольном поле вместе со всеми. Мы поддерживаем Георгия и желаем ему скорейшего выздоровления. Его будет не хватать "Спартаку", - сказал он. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12