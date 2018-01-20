Фернандо: "С расизмом в России я сталкивался"

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Фернандо: "С расизмом в России я сталкивался"Полузащитник "Спартака" Фернандо рассказал о случаях расизма в России.

"С расизмом сталкивался. В России случались моменты, когда я приезжаю куда-то и понимаю, что на меня смотрят как-то странно, что я отличаюсь. От этого становится некомфортно. Не назову эти случаи прямым проявлением расизма, но я понимал: что-то идёт не так. И всё равно я стараюсь не форсировать эту тему, не жалуюсь, не раскручиваю из этого скандал. 

Что касается фразы Джикии о тающих шоколадках, то, на мой взгляд, эту тему давно пора закрыть. Это шутка, которая должна была остаться внутри коллектива. Но так вышло, что она просочилась наружу. "Спартак" – одна большая семья, здесь каждый может подшутить друг над другом, и все понимают эти шутки. Больше продолжать разговор об этом смысла нет. 

Травма Джикии — это, конечно, большая потеря. Грустно не видеть его на футбольном поле вместе со всеми. Мы поддерживаем Георгия и желаем ему скорейшего выздоровления. Его будет не хватать "Спартаку", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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