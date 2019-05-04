Фернандо: "Спартак" постарается попасть в Лигу Европы"
Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо после победы над "Уралом" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России, заявил, что его команда стремится пробиться в Лигу Европы.
"Лига Европы нужна "Спартаку". Мы постараемся сделать все, чтобы туда попасть. И болельщики, и игроки всегда хотят победить. Понятно, что в этом сезоне у нас получилось не совсем хорошо, но нужно работать, чтобы вместе расти и побеждать в будущем", - приводят слова Фернандо российские СМИ.
Напомним, что в этой встрече бразилец стал автором единственного гола.
После 27 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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