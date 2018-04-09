Фернандо Торрес анонсировал свой уход из "Атлетико"

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Фернандо Торрес анонсировал свой уход из "Атлетико"

Форвард "Атлетико" Фернандо Торрес анонсировал свой уход из мадридского клуба.

"Я пришёл в "Атлетико", когда мне было десять лет. Это мой дом. Мне посчастливилось дебютировать, играть и забивать голы. Могу сменить много клубов, но только один всегда оставался и всегда будет моим домом. Я был частью "Атлетико", который сражался за трофеи. Это мой последний сезон в клубе. Непростое решение, но, учитывая обстоятельства, возможно, оно и к лучшему. Хочу продолжить играть в другом месте, чувствую себя хорошо" - цитирует 34-летнего футболиста Goal.com.

Напомним, что контракт Торреса с "Атлетико" истекает летом 2018 года. В услугах опытного бомбардира заинтересованы китайские клубы.

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