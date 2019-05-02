Фернандо Торрес может перейти в клуб из Мексики

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Фернандо Торрес может перейти в клуб из Мексики

Испанский нападающий японского "Саган Тосу" Фернандо Торрес может перейти в мексиканской "Атлетико Сан-Луис", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, на трансфере настаивает владелец мадридского "Атлетико", который владеет долей акций в мексиканском клубе.

35-летний Торрес перешел в "Саган Тосу" летом 2018 года, провел за клуб 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 января 2020 года.

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