Фернандо Торрес может продолжить карьеру во Франции

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Фернандо Торрес может продолжить карьеру во ФранцииФорвард мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес, который уже этим летом станет свободным агентом, может продолжить карьеру во Франции.

Так, по сведениям France Football, интерес к 34-летнему нападающему проявляет "Лилль". "Доги" планируют предпринять попытки перехватить игрока у японского "Саган Тосу", с которым тот уже ведет переговоры.

В завершившемся сезоне Торрес забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 45 матчах за "Атлетико".

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