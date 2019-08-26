Фернандо Торрес может стать тренером "Атлетико"

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Фернандо Торрес может стать тренером "Атлетико"
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что он хочет предложить место в своем тренерском штабе бывшего нападающего команды Фернандо Торресу, который несколько дней назад завершил карьеру.

"Торрес является футбольной легендой и очень умным парнем. Я думаю, что ему нужно некоторое время, чтобы отдохнуть и определиться, чем заниматься дальше. Но я надеюсь, что вскоре мы вновь будем работать вместе в "Атлетико", - цитирует Симеоне Marca.

Напомним, что 35-летний Торрес является воспитанником "Атлетико". За мадридский клуб он выступал с 2001 по 2007 годы, а также с 2015 по 2018 годы.

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