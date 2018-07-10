Фернандо Торрес назвал свой следующий клуб
Экс-форвард "Атлетико" Фернандо Торрес станет игроком японского "Саган Тосу".
"Саган Тосу" был одним из первых клубов, проявивших интерес ко мне, и я ценю их настойчивость и то, как они убедили меня своим спортивным, персональным и культурным проектом" - приводит слова Торреса ESPN.
Ранее сообщалось, что Торрес будет зарабатывать в новом клубе около 6 миллионов евро в год.
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