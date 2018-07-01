Фернандо Торрес обратился к сборной Испании перед игрой с Россией: "Желаю, чтобы дух победы Киева сегодня был с вами"

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Фернандо Торрес обратился к сборной Испании перед игрой с Россией: "Желаю, чтобы дух победы Киева сегодня был с вами"Известный испанский форвард Фернандо Торрес обратился к своей национальной сборной перед игрой 1/8 финала Чемпионата Мира против России.

Так, в своем твиттере 34-летний нападающий написал: "В этот день шесть лет назад мы стали чемпионами Европы. И сегодня я тоже желаю сборной Испании, чтобы дух победы Киева был с вами".

Напомним, Йерро назвал состав сборной Испании на игру с Россией. | soccernews.ru

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