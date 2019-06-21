Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

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Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Легендарный испанский форвард Фернандо Торрес принял решение завершить карьеру.

Футболист подтвердил это в специальном видеообращении, опубликованном в твиттере. Нападающий пообещал провести в ближайшее воскресенье пресс-конференцию в Токио, на которой он объяснит, почему решил повесить бутсы на гвоздь.

35-летний Торрес в течение карьеры выступал за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан" и "Саган Тосу". За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 38 голов.

В его активе 7 выигранных трофеев. Он побеждал на ЧМ-2010, Евро-2008 и Евро-2012, в Лиге Чемпионов сезона 2011/12, Лиге Европы сезонов 2012/13 и 2017/18, Кубке Англии сезона 2011/12.  

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