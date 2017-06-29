Фернандо Торрес определился с клубом, где он продолжит карьеру

Теги фернандо торресатлетико мадрид

Фернандо Торрес определился с клубом, где он продолжит карьеруФорвард мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес определился с клубом, где он продолжит карьеру, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 33-летний нападающий, который имел выгодные предложения из Мексики, решил остаться в стане "матрасников", с которыми у него остался еще один год контракта.

Всего в составе "Атлетико" Торрес забил 105 мячей и сделал 13 результативных передач в 293 матчах.

Напомним, "матрасники" продлят Сауля. | soccernews.ru

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