Форвард мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес определился с клубом, где он продолжит карьеру, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 33-летний нападающий, который имел выгодные предложения из Мексики, решил остаться в стане "матрасников", с которыми у него остался еще один год контракта.

Всего в составе "Атлетико" Торрес забил 105 мячей и сделал 13 результативных передач в 293 матчах.

Напомним, "матрасники" продлят Сауля. | soccernews.ru