Фернандо Торрес проиграл в дебютном матче в Японии

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Фернандо Торрес проиграл в дебютном матче в Японии

Клуб испанского нападающего Фернандо Торреса "Саган Тосу" в матче чемпионата Японии проиграл "Вегалта Сендаи" со счетом 0:1.

Этот матч стал для Торреса первым за японский клуб.

Испанец вышел на замену на 50-й минуте, но не сумел помочь своей команде добиться успешного результата.  

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