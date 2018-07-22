Фернандо Торрес проиграл в дебютном матче в Японии

Клуб испанского нападающего Фернандо Торреса "Саган Тосу" в матче чемпионата Японии проиграл "Вегалта Сендаи" со счетом 0:1.

Этот матч стал для Торреса первым за японский клуб.

Испанец вышел на замену на 50-й минуте, но не сумел помочь своей команде добиться успешного результата.

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