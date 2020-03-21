Фернандо Торрес составил символическую сборную из игроков, с которыми выступал

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Фернандо Торрес составил символическую сборную из игроков, с которыми выступал

Экс-игрок сборной Испании Фернандо Торрес представил символическую сборную из футболистов, с которыми играл в одних клубах.

Состав выглядит следующим образом:

Ян Облак - Карлес Пуйоль, Диего Годин, Джон Терри - Хави, Хавьер Маскерано, Хаби Алонсо, Стивен Джеррард, Андрес Иньеста - Давид Вилья, Торрес.

Торрес повесил бутсы на гвоздь в 2019 году. За свою карьеру он выступал за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан" и японский "Саган Тосу".

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