Фернандо Торрес составил символическую сборную из игроков, с которыми выступал
Экс-игрок сборной Испании Фернандо Торрес представил символическую сборную из футболистов, с которыми играл в одних клубах.
Состав выглядит следующим образом:
Ян Облак - Карлес Пуйоль, Диего Годин, Джон Терри - Хави, Хавьер Маскерано, Хаби Алонсо, Стивен Джеррард, Андрес Иньеста - Давид Вилья, Торрес.
Торрес повесил бутсы на гвоздь в 2019 году. За свою карьеру он выступал за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан" и японский "Саган Тосу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14