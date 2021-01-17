Фернандо Торрес стал тренером дубля "Атлетико"

Экс-форвард мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес вошел в тренерский штаб "Атлетико Б", сообщает Marca.

Торрес осенью прошлого года вернулся в родной клуб после выступлений в Японии, начав тренировать команду U16.

"Атлетико Б" в текущем сезоне 9-е место из 10 в одной из групп Сегунды Б, набрав 5 очков в 8 матчах.