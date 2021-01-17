Фернандо Торрес стал тренером дубля "Атлетико"

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Фернандо Торрес стал тренером дубля "Атлетико"Экс-форвард мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес вошел в тренерский штаб "Атлетико Б", сообщает Marca.

Торрес осенью прошлого года вернулся в родной клуб после выступлений в Японии, начав тренировать команду U16.  

"Атлетико Б" в текущем сезоне 9-е место из 10 в одной из групп Сегунды Б, набрав 5 очков в 8 матчах. 

За "матрасников" Торрес выступал с 2001 по 2007 и с 2015 по 2018 годы. В его активе 321 матч за мадридцев, в которых он забил 109 голов. Среди трофеев значатся Лига Чемпионов и Лига Европы с клубами, а так же 2 Чемпионата Европы и Чемпионат Мира в составе сборной Испании.

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