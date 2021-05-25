Фернандо Торрес возобновил карьеру

Теги фернандо торрес

Фернандо Торрес возобновил карьеруФото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

Испанский нападающий Фернандо Торрес сообщил о возобновлении игровой карьеры. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

"Я могу представить свою жизнь только в том случае, если я играю. Поэтому я решил вернуться. В пятницу я сообщу, где именно", - написал Торрес.

Напомним, что испанец объявил о завершении карьеры 21 июня 2019 года. Ранее он выступал за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан" и японский "Саган Тосу".

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