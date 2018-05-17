Фернандо Торрес завоевал свой первый трофей с "Атлетико"

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Фернандо Торрес завоевал свой первый трофей с "Атлетико"Форвард мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес завоевал свой первый трофей с родным клубом.

Так, выигрыш Лиги Европы стал для 34-летнего нападающего его дебютной победой с "матрасниками" в каком-либо из турниров.

Всего в "Атлетико" Торрес провел девять лет. За это время он забил 116 мячей в 344 матчах за клуб.

Напомним, "Атлетико" вышел на второе место по количеству завоеванных титулов Лиги Европы. | soccernews.ru

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