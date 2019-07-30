Фернандо трогательно обратился к болельщикам "Спартака"

Бразильский полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из "Спартака" в китайский "Бейцзин Гоань", обратился к болельщикам московского клуба, назвав их своей семьей.

Футболист поблагодарил фанатов за поддержку, а также заявил, что всегда будет болеть за "Спартак".

Обращение Фернанду к болельщикам "Спартака" pic.twitter.com/CHLAhFQive — СЭ Спартак (@spartak_se) 30 июля 2019 г.

"Бейцзин Гоань" арендовал 27-летнего хавбека до января 2020 года за 5,4 миллиона евро. В январе китайский клуб будет обязан выкупить бразильца за 9,6 миллионов евро.

Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 года. Всего он провел за клуб 98 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.

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