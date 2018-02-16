Фернандо: "У "Атлетика" было три момента и три гола"



Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо считает, что у его команды еще есть шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы, несмотря на домашнее поражение от "Атлетика" (1:3) в первом матче 1/16 финала.

"Что произошло? Я бы сам хотел знать. У соперника было три момента и три гола. Так же было у нас с "Севильей" - 5 моментов и 5 голов. Тяжело проигрывать дома вот так, но пока ничего не потеряно. У нас еще 90 минут, чтобы перевернуть противостояние. Мы уважаем соперника, это сильный клуб, но нам вполне по силам также забить им три в ответной игре", - приводят слова Фернандо российские СМИ.

Ответный матч "Атлетик" - "Спартак" состоится 22 февраля.

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