Фернандо верит в чемпионство "Спартака"

Хавбек московского "Спартака" Фернандо верит, что его команда всё ещё может стать чемпионом России в этом сезоне.

"Конечно, я верю, что "Спартак" может выиграть чемпионат. Отрыв от первого места небольшой - всего семь очков. Сейчас у нас будет другая мотивация, другая атмосфера. Остаётся только побеждать" - сказал 26-летний бразилец.

По итогам 11 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 18 очков.

Фернандо в текущем сезоне сыграл за "красно-белых" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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