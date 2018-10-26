Фернандо верит в чемпионство "Спартака"

Теги фернандоспартак москва

Фернандо верит в чемпионство "Спартака"

Хавбек московского "Спартака" Фернандо верит, что его команда всё ещё может стать чемпионом России в этом сезоне.

"Конечно, я верю, что "Спартак" может выиграть чемпионат. Отрыв от первого места небольшой - всего семь очков. Сейчас у нас будет другая мотивация, другая атмосфера. Остаётся только побеждать" - сказал 26-летний бразилец.

По итогам 11 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 18 очков.

Фернандо в текущем сезоне сыграл за "красно-белых" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: В "Спартаке" приняли важное решение по Еременко. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов