Фернандо вернулся в основную группу "Спартака"
Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо приступил к тренировкам, сообщают российские СМИ.
По данным источника, футболист работает с некоторыми ограничениями, но их вскоре должны снять. Возможно, хавбек сможет сыграть в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится 6 апреля.
В нынешнем сезоне 27-летний Фернандо провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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