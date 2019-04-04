Фернандо вернулся в основную группу "Спартака"

Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо приступил к тренировкам, сообщают российские СМИ.

По данным источника, футболист работает с некоторыми ограничениями, но их вскоре должны снять. Возможно, хавбек сможет сыграть в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится 6 апреля.

В нынешнем сезоне 27-летний Фернандо провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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