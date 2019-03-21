Фернандо вернулся в расположение "Спартака" из итальянской клиники и приступил к тренировкам

Теги спартак москвафернандо лукас мартинстравмы

Фернандо вернулся в расположение "Спартака" из итальянской клиники и приступил к тренировкам

Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо Лукас Мартинс вернулся в расположение команды после прохождения курса лечения в итальянской клиники. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист набирает форму в тренажерном зале на базе "красно-белых" в Тарасовке. Сроки возвращения игрока в строй не разглашаются.

В нынешнем сезоне 27-летний Фернандо провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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