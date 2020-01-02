Фернандо возвращается в "Спартак" из аренды в китайском клубе

"Бейджин Гуоан" решил не выкупать у "Спартака" полузащитника Фернандо, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, китайский клуб, заплативший в июле за полугодичную аренду бразильца 5,4 миллиона евро, не захотел тратить на него ещё 9,6 миллионов.

Кроме того, в "Бейджин Гуоан" вернулся испанец Хонатан Виера, который играет на одной позиции с Фернандо.

27-летний хавбек не слишком ярко проявил себя в Поднебесной, сделав 1 ассист в 7 матчах. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2021 года.

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