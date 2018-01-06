Фернандо является лидером "Спартака" по подборам в этом сезоне

Московский "Спартак" в своём официальном твиттере опубликовал тройку лидеров команды по числу подборов в сезоне 2017/18.

Возглавил рейтинг полузащитник Фернандо (237), на втором месте расположился левый фулбек Дмитрий Комбаров (158), а замкнул тройку центральный защитник Георгий Джикия (154).

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