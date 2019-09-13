Фернандо Йерро готов поработать в России

Экс-тренер сборной Испании Фернандо Йерро не против поработать в российском чемпионате.

"Я с радостью возглавил бы российский клуб. Россия - замечательная страна. Я прилетал сюда около семи раз. Всегда оставались приятные воспоминания. Ну, кроме той игры...", - заявил Йерро.

Напомним, что на Чемпионате Мира-2018 сборная Испании вылетела от России на стадии 1/8 финала.

Йерро начал свою тренерскую карьеру в 2014 году, став ассистеном Карло Анчелотти в "Реал". После чего работал в "Овьедо" и сборной Испании.

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