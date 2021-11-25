Фернандо Йерро высказался о Винисиусе

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Фернандо Йерро высказался о ВинисиусеФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Легендарный защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Фернандо Йерро поделился мнением о бразильском вингере королевского клуба Винисиусе Жуниоре

"Я по-особенному люблю Винисиуса, потому что он приносит радость в футбол и отличается от других.  

В этом сезоне у него много голов и он играет в красивый футбол, который всем нам нравится. Я счастлив за него", - сказал испанец

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 13 матчей в Ла Лиге, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

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