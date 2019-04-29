Фернандо забил за "Спартак" впервые с сентября прошлого года

Полузащитник "Спартака" Фернандо открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0, первый тайм).

27-летний бразилец отметился голом впервые за 7 месяцев. В последний раз игрок забивал в матче с ЦСКА (1:1), который прошел 23 сентября.

В нынешнем сезоне Фернандо участвовал в 16 матчах за красно-белых, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.

На данный момент "Спартак" занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка.

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