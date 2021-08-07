Фернандо ждёт предложение о возвращении в "Спартак"

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Бывший полузащитник "Спартака" Фернандо Лукас хочет вернуться в московский клуб.

О желании бразильца снова стать игроком "красно-белых" сообщил его агент Матеус Де Фария.

"Фернандо стал свободным агентом после окончания контракта в Китае. Сейчас мы пока ждём предложение от "Спартака". Фернандо очень любит этот клуб и хочет вернуться. Он уверен, что сможет помочь любимой команде и ему интересно поработать с Руем Виторией", - сказал агент.

29-летний Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 год, сыграл 98 матчей, забил 12 голов и сделал 10 ассистов.

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