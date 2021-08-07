Фернандо ждёт предложение о возвращении в "Спартак"
Фото инстаграм Фернандо
Бывший полузащитник "Спартака" Фернандо Лукас хочет вернуться в московский клуб.
О желании бразильца снова стать игроком "красно-белых" сообщил его агент Матеус Де Фария.
"Фернандо стал свободным агентом после окончания контракта в Китае. Сейчас мы пока ждём предложение от "Спартака". Фернандо очень любит этот клуб и хочет вернуться. Он уверен, что сможет помочь любимой команде и ему интересно поработать с Руем Виторией", - сказал агент.
29-летний Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 год, сыграл 98 матчей, забил 12 голов и сделал 10 ассистов.
Не пропустите: "Спартак" планирует провести матч на Красной площади. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Шварц прокомментировал победу над ЦСКА
-
"Рубин" вырвал победу у "Ахмата" играя в большинстве
-
"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ
-
"Атлетик Бильбао" сыграл вничью с "Ливерпулем" на Энфилде
-
"Реал" сыграл вничью с "Миланом" в товарищеском матче
-
Семин прокомментировал ничью с "Химками"
-
1
Партнеры "Барселоны" пытаются заблокировать переход игрока в ПСЖ
-
Агент Лаутаро Мартинеса успокоил фанатов "Интера"
-
Президент "Барселоны" Лапорта попрощался с Месси
-
11
Месси попрощался с "Барселоной"
-
Официально: Коваленко перешел в "Специю"
-
"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче Семина
-
Источник: Ребров не возглавит украинскую сборную
-
"Тоттенхэм" сделал предложение "Интеру" по Лаутаро Мартинесу
-
Оливер Кан озвучил цель "Баварии" на новый сезон
-
1
Агуэро и Лангле пропустят начало сезона для "Барселоны"
-
Зарема прокомментировал удаление своего телеграм-канала
-
Тони Кроос: "Меня не удивит переход Мбаппе в "Реал" в этом месяце"
-
Болельщики "Валенсии" хотят видеть грузинского вратаря основным в своей команде
-
1
Стало известно, почему Месси не смог играть за "Барселону" бесплатно