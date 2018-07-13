Фернанду Мейра рассказал, почему Роналду покинул "Реал"

Известный в прошлом португальский защитник Фернанду Мейра рассказал, почему его соотечественник Криштиану Роналду покинул "Реал".

"Думаю, он просто хочет продолжать играть на высочайшем уровне. Роналду - потрясающий футболист, у него сложилась впечатляющая карьера в "Реале". Он ещё не стар для игрока и заслуживает того, чтобы двигаться дальше и искать новую мотивацию" - сказал Мейра.

Напомним, что 33-летний Роналду перешёл в "Ювентус" за 112 миллионов евро.

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